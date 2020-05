Die Entführung auf Schloss Tabor

Wenn Konstanze und ihre Bediensteten während einer Seereise von Piraten gekidnappt werden, wird auch das Publikum im zauberhaften Innenhof auf Schloss Tabor auf eine spannende Reise entführt.



J:opera Jennersdorf-Intendant Dietmar Kerschbaum bringt mit einem hochkarätigen Ensemble Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel " Entführung aus dem Serail" in Neuhaus am Klausenbach auf die Bühne. Der Startschuss für den Höhepunkt des Festivalsommers im Bezirk Jennersdorf fällt am 4. August 2011. Gespielt wird bis 14. August.



Für die musikalische Leitung der Produktion konnte Intendant Kerschbaum, der heuer erstmals auch in die Rolle des Regisseurs schlüpft, die britische Star-Dirigentin Julia Jones gewinnen. Jones wird das Junge Philharmonie Brandenburg-Orchester dirigieren. Für das Bühnenbild zeichnet Johannes Leitgeb verantwortlich.