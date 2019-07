Die Drängler mit dem schlechten Gewissen aus dem Burgenland

Die klare Empfehlung für den richtigen Abstand lautet „2 Sekunden“ – egal bei welchem Tempo. Bei 100 km/h legt man in dieser Zeit 50, bei 130 km/h sogar 70 Meter zurück. Bei der Befragung gab nur jeder 12. Burgenländer an, sich an diese Regel zu halten. Das hänge wohl auch damit zusammen, dass „der richtige Abstand von der Geschwindigkeit abhängt, das ist beides oft sehr subjektiv“, sagt Friedrich Tinhof, stellvertretender Abteilungsleiter in der Landesverkehrsabteilung. „Wir führen laufend Abstandsmessungen auf der A3 und vor allem der A4 durch. Die Zahl der Delikte nimmt ständig zu.“ Im ersten Halbjahr 2018 wurden 2.840 Drängler erwischt, heuer waren es bereits knapp 3.100. Auf den Bundes-und Landesstraßen sei die Kontrolle aber schwerer, sagt Tinhof. „Ohne technische Geräte können die Beamten das nur bei dienstlicher Wahrnehmung ahnden.“