Die besten Events am Wochenende von Nord bis Süd

Eisenstadt Kleinhöfleiner Winzerkirtag – 27.06. bis 06.07.2025 – Eisenstadt-Kleinhöflein

Am stimmungsvoll geschmückten Dorfplatz in Kleinhöflein laden sechs Winzerbetriebe zum traditionellen Winzerkirtag. In persönlichen Schanigärten servieren sie ihre Weine und sorgen für authentische Heurigenatmosphäre. Höhepunkt ist die Eröffnung am 27. Juni um 18:30 Uhr. Ein Vergnügungspark ergänzt das Programm. Geöffnet ist täglich ab 16 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. www.winzerkirtag.at Music in the City – 03.07. bis 04.09.2025 – Eisenstadt

Immer donnerstags verwandelt sich Eisenstadts Innenstadt in eine Open-Air-Bühne. Den Auftakt der Konzertreihe macht am 3. Juli die Band „Kaisermischung“. Die Konzerte dauern jeweils von 18:30 bis 21:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter wird abgesagt. Tel.: +43 2682 705 713 | edith.sommer@eisenstadt.at Butterfly DANCE! Festival – 04.07.2025 – Schlosspark Eisenstadt

Ein sommerlicher Tanzabend mit internationalen Acts wie THE ROOTS, MORCHEEBA und STEREO MC’s erwartet Besucher:innen des Butterfly DANCE! Festivals im Schlosspark Eisenstadt. Los geht’s am 4. Juli ab 14 Uhr. Tickets sind bei oeticket und allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich. www.oeticket.com Lovely Days Festival – 05.07.2025 – Schlosspark Eisenstadt

Musiklegenden wie BILLY IDOL, MELISSA ETHERIDGE und THE SWEET bringen den Schlosspark Eisenstadt zum Beben. Beim Lovely Days Festival trifft Rockgeschichte auf entspanntes Ambiente – von Hängematten bis VIP-Buffet. Beginn ist um 13:00 Uhr. www.lovelydays.at

© Andreas Hafenscher

Nordburgenland Parndorf, ab 3. Juli 2025 – Theater Sommer: „Liebesgeschichten und Heiratssachen“

Johann Nestroys Gesellschaftsposse bringt Sprachwitz und Ironie auf die Bühne am Kirchenplatz. Intendant Christian Spatzek inszeniert und spielt selbst in dem burgenländischen Sommertheaterklassiker. Premiere ist am 3. Juli, gespielt wird bis 27. Juli, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. www.theatersommer-parndorf.at Mörbischer Weinfesttage – 03. bis 06.07.2025 – Mörbisch am See

Vier Tage lang wird Mörbisch zum Treffpunkt für Weinliebhaber:innen: Regionale Winzer, kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik sorgen von Donnerstag bis Sonntag für ausgelassene Stimmung. Eröffnet wird das Fest am 3. Juli um 19 Uhr. Am Sonntag ist der Eintritt frei, an den anderen Tagen kostet der Zutritt ab 16 Jahren 10 Euro – Glaseinsatz inklusive. www.moerbisch.com Mattersburg, 3.–6. Juli 2025 – Bella Ciao – Italia in Festa

Italienisches Flair mitten in Mattersburg: Bei „Bella Ciao“ erwarten Besucher:innen italienisches Markttreiben, kulinarische Highlights wie Mozzarella, Pasta und Antipasti sowie musikalische Unterhaltung. Kinder dürfen sich am Sonntag auf einen kostenlosen Mozzarella-Workshop freuen. Höhepunkt ist das Live-Konzert von Giuseppe Matozza am Samstag ab 20 Uhr. www.bellaciao.at frei!klang Festival – 05.07.2025 – Badewiese Jois

Ein Sommerabend am See, Live-Musik von regionalen Künstler:innen und beste Kulinarik mit Steckerlfisch und Burgern: Das Open-Air „frei!klang“ verwandelt die Joiser Badewiese am 5. Juli ab 14 Uhr in ein Musik- und Genussparadies. Der Eintritt ist frei. Tel.: +43 699 146 12 666 | info@kiteschule.at

© Roland Pittner

Mittelburgenland Unterfrauenhaid, 5. Juli 2025 – Waldfest am Weinberg

Das legendäre Waldfest in Unterfrauenhaid geht am Samstag ab 20 Uhr über die Bühne – eingebettet in die idyllische Waldkulisse des Weinbergs. Für Stimmung sorgt die Band „Pech & Schwefel“. Das Generationenfest ist fixer Bestandteil des burgenländischen Kultursommers. www.waldfest.cc Science Busters „Planet B“ – 05.07.2025 – Lutzmannsburg

Wissenschaft trifft Kabarett: Die Science Busters entführen das Publikum in ihrem Programm „Planet B“ in eine Welt zwischen Klimakrise und Galgenhumor. Mit Experimenten, Fakten und viel Witz stehen sie am 5. Juli um 20 Uhr im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg auf der Bühne. Tel.: +43 2615 87171 | info@sonnentherme.at Croatisada Festival – 05. bis 06.07.2025 – Großwarasdorf

Zwei Tage Musik, Kultur und Kulinarik: Das Croatisada Festival bringt am 5. Juli MAJA ŠUPUT und DIVANHANA, am 6. Juli KRAUTSCHÄDL und KRAWALL auf die Bühne der KUGA Großwarasdorf. Festivalpässe und Tageskarten sind im Vorverkauf erhältlich. Tel.: +43 2614 7001 | office@kuga.at

© KUKUK In Bildein gibt es das Mondscheinkino des Vereins „Kukuk“ – der Eintritt ist frei.