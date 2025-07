Frauen im Fokus: Hotel Larimar eröffnet exklusives Ladies Spa

Das Wellness- und Gesundheitshotel Larimar Superior in Stegersbach hat sein Angebot erweitert – und richtet sich damit noch gezielter an seine Hauptzielgruppe. Mit dem neuen Ladies Spa wurde eine exklusive Wellnesszone nur für Frauen geschaffen. Die Erweiterung ist Teil der siebten Ausbaustufe des Resorts und wurde in nur drei Monaten Bauzeit realisiert. Rund zwei Millionen Euro wurden investiert.