Die 371 Vogelarten des Neusiedler Sees in einem Buch

Eine Sache hat den Vogelkundlern, die rund um den Neusiedler See unterwegs sind, bisher gefehlt: Eine moderne „Avifauna“, also ein Grundlagenwerk, das die fachlichen Erkenntnisse über die Vogelwelt in dieser Region zusammenführt.

Das neue Buch „Die Vogelwelt des Neusiedler See-Gebietes“, herausgegeben vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM), beschäftigt sich nun aber eingehend mit der Vogel-Vielfalt. Immerhin gibt es 371 Arten, die in der Region als Wildvögel nachgewiesen sind.

Wild lebende Vogelarten

Die neue Publikation wurde unter der Federführung von Michael Dvorak (BirdLife Österreich) erstellt und bietet umfassende Informationen über sämtliche wild lebenden Vogelarten. In enger Zusammenarbeit zwischen ungarischen und österreichischen Vogelkundlern wird das Gebiet seit Jahrzehnten kartiert. Das Ergebnis ist ein umfangreiches avifaunistisches Werk über die Region.

Die nachgewiesenen Arten werden mit einem Foto und den wichtigsten Kurzinformationen vorgestellt. Ausführlich finden sich Angaben zum Lebensraum, der regionalen Verbreitung sowie zum historischen Bestand und der Bestandsentwicklung der Arten. Übersichtliche Verbreitungskarten sowie Diagramme zum jahreszeitlichen Auftreten weit verbreiteter Arten runden die Porträts ab.