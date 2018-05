Dialekt im Burgenland: Das Ui lässt sich nicht unterkriegen

„Tuits natuits, owa wia la(u)ng nau? “ Ach so, Sie verstehen nichts. Dann eben hochdeutsch: „Macht nur weiter so, aber wie lange noch“?

Das Hianzische, die burgenländische Mundart mit den in weiten Teilen Österreichs als putzig empfundenen typischen ui-Lauten, schien in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich auf verlorenem Posten. Schüler und Lehrlinge wurden in der ab 1989 aus dem toten Winkel Europas tretenden Region ebenso immer mobiler wie Arbeitnehmer, die ihrer Qualifikation entsprechende Jobs oft nur in den Ballungszentren Wien und Graz fanden.

Dazu kam der Zuzug ins Grenzland, zuletzt verstärkt von Ungarn und Slowaken. Sprachlichen Niederschlag fand diese pannonische Spielart der Dialektik des Fortschritts in zunehmender Verdrängung des aus dem Mittelhochdeutschen kommenden ostmittelbairischen Dialekts durch eine ostösterreichische Verkehrssprache, meist im Gewand „der Wiener Umgangssprache“, wie Erwin Schranz einräumt.

Dennoch ist der Präsident des 1996 gegründeten Burgenländischen Hianzenvereins und Ex-Landtagspräsident optimistisch, dass dieses sprachliche Alleinstellungsmerkmal erhalten bleibt. Wobei man präzisieren muss: Alleinstellungsmerkmal des deutschsprachigen Burgenlandes. Sind doch im bis 1921 westungarischen Landstrich auch Burgenlandkroatisch, Ungarisch und Romanes beheimatet.