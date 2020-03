Diagnose Fetales Alkoholsyndrom: „Wie ein Gewitter im Kopf“

Anlaufstelle. In Deutschland gehen Experten davon aus, dass etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung an FASD leiden. Für Österreich gibt es keine Zahlen. „Wir gehen von einer ähnlichen Anzahl aus“, sagt Brigitte Stuiber, Gründungsmitglied des FASD-Netzwerks in Neusiedl am See. Neben der FASD-Hilfe Austria in Wien ist der Verein im Nordburgenland die zweite Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige. Die FASD-Hilfe Austria bietet Beratungsgespräche und Diagnostik an. Das FASD Netzwerk sei mehr eine Selbsthilfegruppe, meint Stuiber.

„Wichtig ist, dass FASD in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Man darf nicht betrunken Auto fahren und wenn man Alkohol trinkt soll man nicht schwanger werden“, sagt sie. Denn schon eine kleine Menge kann ausreichen, um das Ungeborene nachhaltig zu schädigen. „Die Ursache ist nicht immer häufiger Alkoholkonsum“, weiß Stuiber, die selbst eine betroffene Adoptivtochter großgezogen hat. Es könne schon sehr früh zu schweren Schädigungen kommen. Oft wüssten die trinkenden Frauen gar nicht, dass sie schon schwanger sind. Aber die Auswirkungen können gravierend sein.

Das Gehirn eines FASD-Kranken arbeite nicht wie ein normales, „sie verstehen vieles nicht, was für andere klar ist“, sagt Stuiber und will Bewusstsein schaffen. „Denn es gibt auch viele Ärzte, die das Behinderungsbild FASD nicht kennen“, weiß Stuiber.

Das Spektrum der Erkrankung ist groß, die Beeinträchtigungen können stark variieren. „Wir sind mit unserer Selbsthilfegruppe im Burgenland und in Wien tätig. Wir wollen Anlaufstelle sein und ein Netzwerk bilden. Deshalb versuchen wir, mit Kliniken und mit Therapeuten in Kontakt zu kommen“, erklärt Stuiber.

www.fasd-netzwerk.at