Deutschkreutz: Schloss ist geöffnet, die Zukunft ist ungewiss

"Will Erbe weiterführen"

Tochter Barbara will das Erbe im Sinne ihres Vaters weiterführen, wie sie sagt. Sie selbst war auch in den vergangenen Jahren oft im Schloss anzutreffen, hat Events wie „ Literatur in Grün“ initiiert und hat ihren Vater unterstützt. Das Schloss solle weiterhin für Besucher offen sein. Auch die Sammlung der Werke ihres Vaters – dem Mitbegründer der Wiener Schule des Phantastischen Realismus’ – soll Interessierten in einer exklusiven Galerie zugänglich bleiben. „Es ist oberste Prämisse, dass das Museum, das eine große Anzahl aus der 70-jährigen Schaffensperiode meines Vaters zeigt, fortgeführt wird.“