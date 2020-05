Beim Spazieren Diebe abschrecken

„Es ist notwendig, dass wir durch die Straßen gehen. Die Bevölkerung fühlt sich verunsichert“, sagt einer der Männer. Nachdem vor einigen Wochen zwei Pkw mitten im Ortsgebiet gestohlen wurden, ist man zur Selbsthilfe geschritten. Eine Gruppe von zumindest elf Deutschkreutzern macht sich abwechselnd etwa drei Mal pro Woche zu einem „nächtlichen Spaziergang“ auf.

Als „Bürgerwehr“ will man den Einsatz keinesfalls bezeichnen. „Das ist eine lose Zusammenkunft von Gemeindebürgern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Deutschkreutz sicherer zu machen“, erklärt Reinhold Klepeisz. Er ist im Brotberuf Polizist und hat nebenbei eine Security-Firma. Er ist wie die anderen für Gottes Lohn oft die halbe Nacht auf den Straßen der Gemeinde unterwegs. „Einbrüche sind seither nicht passiert“, sagt Klepeisz, der bereits Anfragen aus anderen Gemeinden zu diesem „Projekt“ hat.

Früher streiften an dieser Stelle Assistenzsoldaten durch die 3100-Seelen-Grenzgemeinde. Mittlerweile ist es ziemlich genau ein Jahr her, seit die Rekruten im Burgenland für immer absalutiert haben. Sehr zum Leidwesen so mancher Gemeindevertreter. „Es ist klar, dass die Einbrüche mehr geworden sind. Als es noch den Assistenzeinsatz gegeben hat, war es besser“, sagt Johann Balogh, SP-Bürgermeister der Deutschkreutzer Nachbargemeinde Nikitsch.

Für Landeshauptmann Hans Niessl, SPÖ, haben sich „alle Befürchtungen mit Beendigung des Assistenzeinsatzes“ bestätigt. Er habe immer betont, dass das Bundesheer nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für das subjektive Sicherheitsempfinden notwendig wäre. Doch die damalige Innenministerin Maria Fekter habe seine Forderungen „als Show“ abgetan. Erst Innenministerin Johanna Mikl-Leitner habe die Probleme erkannt und die erforderlichen Maßnahmen gesetzt.