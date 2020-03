Deutsche Preise für Burgenländer, aber Pro Wein abgesagt

Neben dem Weingut Keringer durften sich das Apetloner Weingut Johannes Münzenrieder (bis 40 Hektar) und das Weingut Preschitz aus Weiden am See (bis 20 Hektar, 2 x Großes Gold, 14 x Gold) über eine Golden League Auszeichnung freuen. Das gab es so noch nicht und veranschaulicht, dass das Burgenland mittlerweile zu den besten Weinregionen der Welt zählt.

Die Golden League gilt in der Weinbranche als Königsdisziplin der Weinproduzenten. Ähnlich einem Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen werden die Punkte eines Weingutes über vier Bewerbe hinweg zusammengezählt. Der Sieger erhält den inoffiziellen Weltpokal der Weinbranche.