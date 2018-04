Ungarn sehen Zukunft im Burgenland

Apropos Zahlen: Wirklich repräsentativ seien die 2017 erhobenen Daten der Studie nicht, musste Csaba Horvath vom MASZSZ einräumen. Denn nur 318 der geschätzten 20.000 ungarischen Tagespendler (zu den hier gemeldeten rund 14.600 Arbeitnehmern aus dem Nachbarland kommen noch von ungarischen Firmen Entsendete und Schwarzarbeiter wie Putzfrauen) haben teilgenommen und nicht alle haben alle 32 Fragen beantwortet. Aber „Trends“ würden sich zweifellos erkennen lassen, sind Horvath und der burgenländische ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller überzeugt.

Was das Burgenland für die ungarischen Arbeitnehmer so attraktiv macht? Barbara Szakal etwa pendelt von Körmend täglich nach Oberwart, wo sie in der Kaffeekonditorei Schranz serviert. Früher habe sie in Ungarn als Kellnerin gearbeitet, auf der Universität hat sie Deutschkurse besucht und Prüfungen gemacht. Seit sieben Jahren arbeitet sie jenseits der Grenze. „Wenn ich in Österreich mehr Geld verdienen kann als in Ungarn, arbeite ich hier“, sagt Szakal.

Konkret haben die Ungarn im Burgenland zwei- bis viermal so viel auf dem Gehaltszettel wie in ihrem Heimatland, wo der durchschnittliche monatliche Bruttolohn bei 1000 Euro liegt, erläutert Horvath, MASZSZ-Chef für das westungarische Komitat Vas. Dazu kommt die Rechtssicherheit durch die österreichischen Kollektivverträge. Beides zusammen wiegt offenbar schwerer als die hie und da immer noch praktizierte Unterentlohnung ungarischer Arbeitnehmer in burgenländischen Betrieben.