Der städtische Kampf gegen meterhohe Schneehaufen

Schön langsam wird aus der weißen Pracht auf Burgenlands Straßen graubrauner Matsch. Aber vor allem dort, wo die meterhohen Schneehaufen auf Parkplätzen liegen, hört sich der Spaß auf. In Eisenstadt hat man am Wochenende begonnen, mittels Bagger und Lkw die Schneemassen aus der Stadt rauszuschaffen – und zur Kompostierungsanlage oder sonstigen stadteigenen Flächen zu bringen. Dafür wurden extra zwei Lkw angemietet, die drei Bauhof-Laster waren für diese Mengen zu wenig.

Damit der Verkehr im Zentrum nicht komplett zusammenbricht, schiebt man Sonderschichten. So hat heute, Dienstag, seit 4 Uhr früh in der Haydngasse Ausnahmezustand geherrscht. Sechs Mitarbeiter des Bauhofes sind mit Schaufeln und schwerem Gerät ausgerückt, um der Winterlandschaft den Garaus zu machen. Parken ist also auch wieder in der Haydngasse möglich. Die schlechte Nachricht aus dem Rathaus: Seit heute wird in der Kurzparkzone in ganz Eisenstadt wieder kontrolliert.