„Der Pinczi macht das schon“

Am Freitag beging der Zeremonienmeister des Burgenlandes seinen 60. Geburtstag, heute wird mit Freunden im Dorfmuseum Mönchhof gefeiert, ehe es wieder an die Arbeit geht. Denn Pinczolits, der sein letztes Jahr vor der Pension absolviert, befindet sich mitten in „einem der schwierigsten Halbjahre meiner Karriere“. Das Burgenland, respektive Landeshauptmann Hans Niessl, hat den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz inne, wegen des 100-Jahr-Jubiläums der Republik sind diesmal gleich zwei große Konferenzen auszurichten. Trotz seiner Routine sei er immer noch nervös, aber nur, bis die Einladungen ausgeschickt seien, „und dann wieder zwei Tage vor dem großen Ereignis“.

Die Hauptdarsteller dieser Ereignisse wissen indes, dass es „eh passt, wenn der Pinczi das macht“ – so, oder so ähnlich konnte man’s von Niessl und den früheren Staatschefs Thomas Klestil und Heinz Fischer hören. Mit Klestil verband den leutseligen, dabei aber nie kumpelhaften Burgenländer gar eine Freundschaft. Um das Schweigen in einer illustren Runde zu brechen, hatte sich Pinczolits einst ein Herz gefasst und zu Klestil gesagt: „Mein Vater schätzt Sie so, weil Sie so leicht weinen.“ Kaum ausgesprochen, dämmerte dem Protokollchef, dass er sich damit vielleicht allzu forsch übers Protokoll hinweg gesetzt haben könnte und sah sich „im Geiste schon entlassen“ – aber umgehend wieder eingestellt, als ihn Klestil daraufhin herzlich umarmte.

Ist in all den Jahren nie ein Fauxpas passiert? „Doch“, erinnert sich Pinczolits an eine burgenländische Delegation, die bei einem Besuch in Altenmarkt in Salzburg einen Teller mit Wappen von Altenmark in der Steiermark mitbrachte. Heute hängt der falsche Teller im Büro des Altenmarkter Vizebürgermeisters, ein Teller mit dem richtigen Wappen wurde nachgereicht und bekam einen Ehrenplatz beim Bürgermeister. Pinczolits: „Es gibt immer einen Plan B, C oder X.“