Der letzte Eisenbahner von Oberwart

Vorläufig bleibt der Bahnhof Oberwart als Ein-Mann-Betrieb bestehen. Vorerst will man abwarte, wie sich der Güterverkehr entwickelt. Aber Veränderungen können rasch geschehen. In alle Richtungen. Von der kompletten Stilllegung der Strecke bis zur Übernahme etwa durch die Graz-Köflacher Bahn, die Interesse bekundet hat. "Wer weiß schon, was in ein, zwei Jahren sein wird?"