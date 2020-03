Der harte Kern des Corona-Krisenstabs

Am Freitagabend hatte der „ Koordinationsstab Coronavirus“ eine traurige Melde-Pflicht zu erfüllen. Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf, der an Vorerkrankungen litt, war im Oberpullendorfer Spital an den Folgen der Viruserkrankung gestorben – das erste burgenländische Corona-Todesopfer. Wie dem KURIER am Samstag aus dem Landhaus bestätigt wurde, lebte der Mann in Kobersdorf, angesteckt haben dürfte er sich bei Verwandten, die sich in einem Tiroler Skigebiet aufgehalten haben.

Auch der Sohn des Verstorbenen wurde auf Corona getestet, ein Ergebnis stand noch aus. Insgesamt waren bis Samstagabend 51 Menschen im Burgenland an Covid-19 erkrankt (um 21 mehr als tags zuvor, was mit den vielen Tests erklärt wird). Die allermeisten befinden sich mit leichten Beschwerden in Heimquarantäne. Nur drei Personen sind in dem für die medizinische Versorgung von Corona-Patienten eingerichteten Krankenhaus Oberpullendorf untergebracht – eine wird intensivmedizinisch versorgt.