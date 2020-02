Der Eisenstädter Wolfgarten als Standort für ein Pflegeheim

Bisher wurden 88 pflegende Angehörige angestellt

Seit vergangenem Jahr bietet das Land Burgenland pflegenden oder betreuenden Angehörigen die Möglichkeit einer fixen Anstellung. Die Maßnahme aus dem „Zukunftsplan Pflege“ haben nach Angaben aus dem Büro von Soziallandesrat Christian Illedits ( SPÖ) bisher 88 Personen genutzt. Sie befinden sich bereits in einem Dienstverhältnis.

Derzeit lägen insgesamt 109 positiv behandelte Anträge vor – 71 Frauen und 38 Männer. Die höchste Nachfrage gebe es bei einem Pflegebedarf in Stufe 4 mit insgesamt 41 Personen, 34 Personen seien es in Pflegestufe 3, 29 Personen in Pflegestufe 5 und fünf Personen in den Pflegestufen 6 und 7.

Den Berechnungen des Landes zufolge komme das Anstellungsmodell im Burgenland für bis zu 600 pflegende Angehörige infrage, so Illedits. Würden all diese 600 Personen gleichzeitig angestellt, so wäre ein Budget von 13 Millionen Euro jährlich erforderlich. Da die Anstellungen schrittweise erfolgen, wurde im Projektstart-Jahr 2019 eine Million Euro budgetiert, für das laufende Jahr 2020 seien es 5,4 Millionen.

Am 1. Oktober 2019 war die gemeinnützige Landestochtergesellschaft „Pflegeservice Burgenland GmbH“ (PBS) gegründet worden. Am 1. November gingen die ersten Angehörigen ein Dienstverhältnis mit der PBS ein. Ziel des Anstellungsmodells sei die Absicherung und Entlastung pflegender und betreuender Angehöriger, betont Illedits. Ihnen biete das Dienstverhältnis Sicherheit durch ein festes Einkommen bis zu 1.700 Euro netto, laufende Pensionsjahre und Sozialversicherung. „Eine verpflichtende Grundausbildung sichert die Qualität und durch weiterführende, kostenlose Heimhilfeausbildungen soll auch langfristig Personal für den Pflegebereich gewonnen werden,“ so Illedits.