Der Countdown zu den Biofeldtagen 2024 läuft

Nach 2018 und 2021 ist es im kommenden Jahr wieder so weit: Am 24. und 25. Mai 2024 wird am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen zum dritten Mal zu den „Biofeldtagen“ geladen.

Obwohl es noch 364 Tage bis zur Eröffnung dauert, laufen die Vorbereitungen bereits jetzt auf Hochtouren. Das war zumindest von den Veranstaltern bei der Pressekonferenz in einem Wiener Restaurant am Mittwoch zu hören.

➤ Lesen Sie auch: "Forstwirtschaft live" bei den Waldtagen am Leithaberg