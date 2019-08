DDR-Flüchtlinge besuchten ihre Helfer im Burgenland

Gestern vor genau 30 Jahren – am 20. August 2019 – flüchtete Familie Neubert aus der ehemaligen DDR nach Österreich. Nach 30 Jahren besuchte die Familie den Ort des Geschehens und einen der damaligen Helfer: Leopold Pusser vom Roten Kreuz.

Am 20. August 1989 war die Aussichtswarte am Geschriebenstein im Rahmen eines Festes geöffnet und eine ungarische Wandergruppe befand sich auf dem Weg zur Warte. Bernd und Brigitte Neubert mit Tochter Antje schlossen sich an die Wandergruppe an und konnte so die Grenze passieren. Die Familie suchte die nahe gelegene Raststätte am Geschriebenstein auf. Dort wartete bereits ein Helfer des Roten Kreuzes: Hans Chmelar, der damalige Pressereferent des Roten Kreuzes.