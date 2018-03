Radarblocker für reiche Raser im Visier der Polizei

Autoraser, so scheint’s, haben ein neues Spielzeug entdeckt. Zwei Mal innerhalb weniger Tage konnten Polizisten am Grenzübergang Nickelsdorf bei der Einreise Lenker stoppen, die ihre Karosse mit sogenannten Radar- oder Laserblockern ausgestattet hatten.

Am 13. März ging den aufmerksamen Beamten ein 51 Jahre alter Mann aus Ungarn ins Netz, der das in Österreich verbotene Gerät an den Kennzeichentafeln seines BMW angebracht hatte. Sieben Tage später erwischte es einen 55-jährigen ungarischen Mercedesfahrer. Er hatte die Laserabwehr an der vorderen Stoßstange und am Kofferraumdeckel platziert.