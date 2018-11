Das literarische Quartier des Landes

Clemens Setz, Karl-Markus Gauß und – zuletzt – Felix Mitterer waren schon da; am 21. November kommt Dževad Karahasan für eine Lesung ins Literaturhaus Mattersburg. Obwohl das literarische Quartier des Burgenlandes im Bundesländervergleich gewiss nicht über die größten Mittel und das meiste Personal verfügt, gibt es an der Autorenliste nichts zu mäkeln.

Wie zieht das Literaturhaus-Trio – Barbara Mayer, Sabrina Hergovich und Andrea Holzinger – diese Kapazunder an Land? „Die langjährige, kontinuierliche Arbeit mit Autoren und Verlagen und der Aufbau eines Netzwerks machen sich offenbar bezahlt“, freut sich Mayer über den guten Klang des Hauses, das sie seit 2006 führt. Die Honorare bleiben aber auch dem Literaturhaus Mattersburg nicht erspart. Wie viel wer bekommt, will Mayer nicht verraten. Das sei „von Fall zu Fall verschieden“ und hänge davon ab, wie weit die Anreise ist, in welchem Verlag die Literaten publizieren und nicht zuletzt von deren Prominenz.

Dass es dem Burgenland im Vergleich zu anderen Bundesländern an den ganz großen Autoren mangle, würde die studierte Germanistin Mayer nicht unterschreiben. Gerade in letzter Zeit gebe es einen „großen Schub“. Petra Piuk und Bernhard Strobel etwa seien erst kürzlich auch im deutschen Feuilleton besprochen worden.