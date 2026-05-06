„Das ist völlig aus der Luft gegriffen“

Der U-Ausschuss „Neue Eisenstädter“ macht in dieser Woche Pause. Nicht näher bezeichnete „Insiderkreise“ bemühen sich nichtsdestotrotz um Blätterrauschen im Boulevard. Die Kronenzeitung berichtet am Mittwoch – bebildert mit einem halbseitigen Bild der SPÖ-Fraktion – von „zwielichtigen Geschäftspraktiken, die schlichtweg verboten sind“.

Der Sukkus des langen Artikels: Es stehe „der Verdacht im Raum, dass bei Ausschreibungsverfahren für Finanzierungskonditionen innerhalb der Wohnbaugesellschaft die Unterschrift einer Führungskraft gefälscht worden sein soll“ und zwar „auf Geheiß des Aufsichtsratsvorsitzenden“. Für den Mitarbeiter, der „den Missbrauch offenbar im Auftrag eines Vorgesetzten begangen hat, endete der Fall mit einer Diversion“.

Na bumm. Da will man mehr wissen. Der KURIER fragte beim Anwalt der „Neuen Eisenstädter“ (Nebau) nach, was er zu den schwerwiegenden Vorwürfen sagt.

„Die Darstellung des Sachverhalts ist völlig unrichtig“, sagt Johannes Wutzlhofer. In der Nebau habe es in den letzten zwei Jahrzehnten nur einen Sachverhalt mit strafrechtlichen Ermittlungen und einer Diversion gegeben.