Das Haus gehört mir: So wohnt das Burgenland

In keinem anderen Bundesland ist die Mietquote (19,1 Prozent) so niedrig wie im Burgenland. Anders gesagt: 7 von 10 Burgenländern wohnen in ihrem eigenen Haus oder ihrer eigenen Wohnung, also im Eigentum. Damit liegt das östlichste Bundesland übrigens zirka dort, wo der österreichische Durchschnittsbürger gerne wäre. Denn laut einer Meinungsumfrage wünschen sich 74 Prozent ein Haus mit Garten am Land.

Besonders günstig sind diese Immobilien im südlichen Burgenland. Der Bezirk Güssing ist laut dem aktuellen Re/Max-Immospiegel mit einem Durchschnittspreis von unter 100.000 Euro pro verkauftem Haus im 1. Halbjahr 2019 Österreichs günstigster Bezirk außerhalb von Wein- und Waldviertel in Niederösterreich. „Ein Geheimtipp für sonnenaffine Übersiedler“, heißt es inm Makler-Jargon. In Österreich kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich rund 250.000 Euro (plus 5 Prozent zu 2018), im Burgenland circa 133.000 Euro.