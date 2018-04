Pädak-Nachnutzung: Vom Hotel bis zum Weinkompetenzzentrum

Was geschieht mit einem der markantesten Gebäude der Landeshauptstadt? „ Zukunftsmöglichkeiten für die ehemalige Pädagogische Akademie im Wolfgarten“ lautete der Titel einer Präsentation studentischer Arbeiten samt Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Dompfarre Eisenstadt – die Diözese ist Eigentümerin der Immobilie in schönster Eisenstädter Lage. Fazit: Möglichkeiten gibt es viele, die Zukunft bleibt aber ungewiss.

Der nach Plänen von Architekt Josef Patzelt 1966 bis 1968 errichtete Betonbau steht seit 2008 leer. Nur der an der Nordseite des 65 Meter langen fünfgeschossigen Haupttrakts anschließende Turnsaal wird von den Schülern des diözesanen Gymnasiums frequentiert. In den vergangenen zehn Jahren wurde immer wieder – erfolglos – über eine Nachnutzung nachgedacht. Laut Flächenwidmungsplan gilt für das Gebäude eine Nutzung als Bauland/Geschäftsgebiet, die Wiese rundherum muss Grünland bleiben.