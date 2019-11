Das Christkind bringt im Burgenland 1,4 Millionen Packerl

So auch im Designer Outlet Parndorf, wo in dieser Woche mit dem „Black Friday“ der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft fällt. Ein „Christmas Wonderland“ mit Veranstaltungen lockt Kunden an. Center-Manager Mario Schwann: „Der Trend geht hin zu vielen kleineren Geschenken. Wenn der Wunsch nach einer Designertasche groß ist, wird aber auch schon mal tiefer in die Tasche gegriffen.“