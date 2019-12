Das Burgenland hat seinen ersten Feuerwehrdirektor

Mit 1. Jänner 2020 beginnt für die burgenländischen Feuerwehren eine neue Zeitrechnung. An diesem Tag tritt das neue Feuerwehrgesetz mit dem Titel „Gesetz über die Feuer- und Gefahrenpolizei und das Feuerwehrwesen“ in Kraft – und der neue Landesfeuerwehrdirektor Sven Karner seinen Dienst an.

Das Gesetz, an dem seit 2016 gearbeitet und das im Oktober beschlossen wurde, war im Vorfeld umstritten. Wegen der Kritik wurden die rund 17.000 Mitglieder dazu befragt, doch der Rücklauf bei den Antworten hielt sich in Grenzen. Die wichtigste Änderung betrifft die demokratische Einbindung aller Feuerwehrmitglieder. 2021 werden erstmals alle Ortskommandanten von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl bestimmt. Diese wählen dann die Abschnitts- und Bezirkskommandanten. Alle Chefs mit ihren Stellvertretern zusammen bestimmen den obersten Feuerwehrmann des Landes, derzeit ist das Alois Kögl.