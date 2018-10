Das Burgenland fährt ab auf SUV

„Mit einem anderen Auto wäre mir vermutlich etwas passiert.“ Livia Kassanits aus Oberschützen erzählt im Gespräch mit dem KURIER von ihrem Verkehrsunfall im Vorjahr und nennt damit einen der wichtigsten Gründe, warum sich Autokäufer für ein „Sport Utility Vehicle“ (SUV) entscheiden: die Sicherheit.

SUV haben größere Knautschzonen, bieten dank der höheren Sitzposition eine bessere Rundumsicht und sind nicht zuletzt bequemer beim Ein- und Aussteigen. „Ich fahr auch gern mit dem Cabrio, aber da zwickt‘s manchmal schon etwas“, erzählt Ontje Mayer-Lang, Lebensgefährte von Kassanits und ebenfalls SUV-Fahrer. Als ehemaliger Vielfahrer weiß er um die Qualitäten der in den vergangenen Jahren stark in die Mode gekommenen Fahrzeuge Bescheid. „Wenn man lange Strecken fährt, fühlt man sich in so einem großen Auto einfach besser aufgehoben. Das beginnt bei der Rundumsicht und endet bei der Sicherheit, zum Beispiel auch bei Wildunfällen.“