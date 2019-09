"Das Bundesheer im Burgenland ist seit 30 Jahren unterdotiert“

Die Situation des Bundesheeres im Burgenland als „prekär“ zu bezeichnen, das ist für den Militärkommandanten Gernot Gasser „fast schon verniedlicht“. Die aktuelle Debatte um die Finanzierung des Heeres hat auch das Burgenland erreicht.

In einem Interview mit der APA ( Austria Presse Agentur) spricht Gasser darüber, dass „das Hemd an allen Ecken und Enden zu kurz und zu knapp ist“ und es keinen Spielraum für Investitionen – etwa in den Fuhrpark – gebe.