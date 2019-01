Daniela Winkler tritt in Fußstapfen von Niessl

Daniela Winkler ist Hans Niessl schon in der Volksschule aufgefallen: In den 1980-er Jahren bat die Schülerin den damaligen Volksschuldirektor in Frauenkirchen einen Test wiederholen zu dürfen, weil sie „nur“ einen Zweier bekommen hatte. Am Montag wurde die mittlerweile 38-jährige Wirtschaftsprüferin als Nachfolgerin Niessls (68) auf der Regierungsbank präsentiert – sehr zur Freude des SPÖ-Granden, der am 28. Februar das Amt des Landeshauptmanns an Hans Peter Doskozil abgibt – dann zieht Winkler auch in die Regierung ein. Damit bleibt der Regierungssitz des Bezirks Neusiedl/See in Niessls Heimatgemeinde Frauenkirchen.

Die verheiratete Mutter eines siebenjährigen Buben und eines dreijährigen Mädchens übernimmt die gesamten Bildungsagenden von der Kinderkrippe bis zur Hochschule von Niessl, außerdem wandert die Zuständigkeit für Jugend (von LR Astrid Eisenkopf) und für Familien (von LR Verena Dunst) zu ihr.