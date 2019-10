Dämmerungseinbrüche haben bald wieder Hochsaison

Die Nachfrage nach Alarmanlagen steigt, wie Siegfried Klein von der Firma Funktechnik Klein in Günseck, Bezirk Oberwart, erklärt. „In den vergangenen Jahren wird es immer mehr“, sagt der Unternehmer. Die Bandbreite ist groß, von einfachen Sensoren, bis hin zu Videoüberwachung ist alles möglich. „Jede Wohnsituation erfordert eine individuelle Lösung, damit auch wirklich Schutz gegeben ist“, erklärt auch Sicherheitsexperte Martin Unfried vom Sicherheitstechnik-Hersteller Telenot. Das Land fördert die Anschaffung von Alarmanlagen, die Anträge liegen auf den Gemeindeämtern auf.

Herbert Wagner bietet mit seiner Sicherheitsfirma mit Sitz in Eisenstadt ebenfalls technische Lösungen an, aber auch Revierfahrten, um Betriebsliegenschaften zu überwachen. „Revierfahrten mit fünf bis sieben Überprüfungen einer Liegenschaft in der Nacht haben wir jetzt öfter“, sagt Wagner. Für Privathaushalte sei dies nicht zielführend. „Hier reicht oft noch die Nachbarschaftshilfe, wenn im Urlaub jemand aufs Haus schaut“, meint Wagner.