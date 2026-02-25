Zwei Wochen offline: Wenn der Betrieb plötzlich alles stillsteht

Von Gernot Heigl und Michael Pekovics Die größte Waffe der Polizei gegen Betrugsversuche im Internet ist die Prävention. Und die wirkt laut der im Jänner präsentierten Zahlen des Innenministeriums.

Denn die Schadenssummen von Telefonbetrug bei privaten Haushalten gingen von 2023 bis 2025 um rund 60 Prozent zurück. Die Behörden setzen weiter auf Prävention, unlängst wurde eine Warnung vor versuchtem Cyber-Betrug mit Tickets im Vorfeld des Eurovision Songcontests veröffentlicht.

Betrug im Netz: Prävention zeigt Wirkung Internet und Telefon bleiben zentrale Werkzeuge für Betrüger. Phishing-SMS, betrügerische Anrufe und immer neue Maschen verursachen weiterhin tausende Opfer und Schäden in Millionenhöhe. Laut Bilanz des Innenministeriums und des Bundeskriminalamts bleibt der Internetbetrug auch 2025 auf sehr hohem Niveau. Die gute Nachricht: Beim Modus „Falscher Polizist“ sowie beim „Tochter-Sohn-Trick“ gibt es starke Rückgänge. Telefonbetrug „Falscher Polizist ruft an“: 2023 betrug der Schaden 20 Millionen Euro, 2025 waren es neun Millionen.

„Tochter-Sohn-Trick“. 2023 betrug der Schaden 9,3 Millionen, 2025 waren es 3,2 Millionen.

Rund 60 Prozent Rückgang in beiden oben genannten Deliktgruppen von 2023 auf 2025.

Zuletzt haben sich Cyber-Kriminelle aber verstärkt auf Unternehmen fokussiert, vor allem mit Ransomware-Angriffen: Ein Trojaner wird eingeschleust, das System heruntergefahren und nur gegen eine Zahlung wieder freigegeben. Angriff mit Folgen Unlängst hatte das auch Auswirkungen im Burgenland. Ein Cyberangriff legte den Auto- und Landmaschinenhändler „Gady-Family“ zwei Wochen lang lahm. Ende Jänner verschafften sich die Kriminellen über eine noch nicht bekannte Sicherheitslücke Zugriff auf das Netzwerk der Firma mit rund 500 Mitarbeitern an 17 Standorten, drei davon im Burgenland (St. Michael, Oberpullendorf, Eisenstadt).

„Bei so einem Cyberangriff nützen Täter eine unbekannte Sicherheitslücke noch bevor die Entwickler davon Kenntnis erlangt haben. Deshalb sind so gut wie keine Schutzmaßnahmen möglich“, heißt es aus der Gady-Zentrale. Wie das Unternehmen kurzfristig reagierte Im konkreten Fall verschafften sich die Kriminellen Zugriff auf ein Gerät, das für die Steuerung und Sicherheit des Netzwerkverkehrs verantwortlich war. Unmittelbar nach Anzeigeerstattung und dem Einschalten von IT-Sicherheitsexperten wurde „ausgeschlossen, dass menschliches Versagen im Unternehmen verantwortlich war“, so eine Firmensprecherin.

Trotz sofortiger Analyse und Schadensbehebung sei man zwei Wochen offline gewesen. Betroffen waren alle Internetzugänge inklusive eMail sowie die Telefonanlagen beim Auto- und Landmaschinen-Verkauf, beim Werkstattservice, der Ersatzteilversorgung sowie dem Karosserie- und Lackierzentrum. Die Übergangslösung: „Unsere Mitarbeiter haben über ihre Handys Kontakt zu unseren Kunden hergestellt.“ Nur der Werkstattbetrieb konnte großteils aufrechterhalten werden. Der durch den Cyberangriff entstandene Schaden wird vom Unternehmen nicht bekannt gegeben, selbiges gilt für eine etwaige Lösegeldzahlung. Die „gute Nachricht“ laut Gady: „Laut aktuellen Auswertungen steht fest, dass keine Kundendaten gestohlen wurden.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Sina Schuldt Die Kriminellen verschafften sich dank der Lücke in einer Software Zugang zum System von Gady. Die gute Nachricht: Kundendaten wurden keine gestohlen.

Experten konnten mittlerweile die attackierte und beschädigte IT-Infrastruktur isolieren, parallel dazu die Sicherheitsmaßnahmen optimieren und alle internen Systeme störungsfrei hochfahren. Seit Kurzem sind wieder alle Standorte der Gady-Familie im normalen Betrieb. Was ab Oktober neu auf Betriebe zukommt Mit dem Beschluss im Ministerrat vom 20. November 2025 wurde die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie eingeleitet. Der Entwurf des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes 2026 liegt im Parlament. Für Unternehmen bringt das konkrete Änderungen.