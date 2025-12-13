Cyber-Security: Wie Forschung aus Wien Sicherheitslücken schließt
Wir verlassen uns täglich auf digitale Systeme, oft ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Von der Online-Überweisung über intelligente Geräte in unserem Zuhause bis hin zur Cloud-Infrastruktur, die unsere Wirtschaft am Laufen hält – all das funktioniert nur, weil im Hintergrund unermüdlich daran gearbeitet wird, diese Systeme vertrauenswürdig und sicher zu machen. In diesem entscheidenden Feld positioniert sich Wien an der Weltspitze. Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) hat im Rahmen seiner ICT25-Ausschreibung Förderungen an fünf Spitzenprojekte aus dem Security-Bereich vergeben.
Zuverlässigkeits-Check für Probability Software:
Leitung: Prof. Laura Kovacs (TU Wien, CySec)
Task: Algorithmen entwickeln, die sicherstellen, dass Programme, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten (z.B. KI-Anwendungen), zuverlässig funktionieren. Besonders wichtig für sicherheitskritische Systeme wie selbstfahrende Autos.
Sichere Brücken zwischen Blockchain-Welten:
Leitung: Prof. Georgia Avarikioti (TU Wien, CySec)
Task: Sichere Verbindungen zwischen Blockchain-Systemen herstellen, damit Kryptowährungen und Anwendungen ohne Zwischenhändler ausgetauscht werden können. Ähnlich dem Prinzip von direkten Überweisungen zwischen verschiedenen Banken ohne Clearingstelle.
Verschlüsselung für alle Geräte – vom Smart Home bis zur Cloud:
Leitung: Prof. Elena Andreeva (TU Wien, CySec)
Task: Brücken zwischen einfacher Verschlüsselungen (Smart-Home-Geräte) und hochkomplexer Verschlüsselung (Datenschutz) bauen. Ziel: Systemübergreifende Zusammenarbeit ohne Sicherheitslücken.
Smarter Test für Computerchips:
Leitung: Dr. Adrian Rebola Pardo (TU Wien)
Task: Methoden entwickeln, mit denen Chip-Designer ihre Hardware schneller und gründlicher auf Fehler prüfen können. Vision: Ein smarter Test, der nicht jeden Einzelfall prüfen muss, um Sicherheit zu garantieren.
Verschlüsselung, die Hacker ausbremst:
Leitung: Prof. Karen Azari (Universität Wien)
Task: Verschlüsselungsmethoden für Datenschutz nutzen, die Angreifer durch hohe Rechenkosten abschrecken, aber legitimen Nutzern sicheren Zugriff erlauben. Kryptographie für Datenschutz anstatt für Bitcoin-Mining.
