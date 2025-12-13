Cyber-Security: Wie Forschung aus Wien Sicherheitslücken schließt

Wir verlassen uns täglich auf digitale Systeme, oft ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Von der Online-Überweisung über intelligente Geräte in unserem Zuhause bis hin zur Cloud-Infrastruktur, die unsere Wirtschaft am Laufen hält – all das funktioniert nur, weil im Hintergrund unermüdlich daran gearbeitet wird, diese Systeme vertrauenswürdig und sicher zu machen. In diesem entscheidenden Feld positioniert sich Wien an der Weltspitze. Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) hat im Rahmen seiner ICT25-Ausschreibung Förderungen an fünf Spitzenprojekte aus dem Security-Bereich vergeben.



Zuverlässigkeits-Check für Probability Software:

Leitung: Prof. Laura Kovacs (TU Wien, CySec)

Task: Algorithmen entwickeln, die sicherstellen, dass Programme, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten (z.B. KI-Anwendungen), zuverlässig funktionieren. Besonders wichtig für sicherheitskritische Systeme wie selbstfahrende Autos.