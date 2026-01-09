70. Eurovision Song Contest in Wien: Warnung vor gefälschten Tickets

Kurz vor dem Start der ersten Ticketverkaufswelle für den 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien haben ORF, EBU, Innenministerium, Stadt Wien und die Plattform "Watchlist Internet" eine gemeinsame Warnung vor gefälschten Tickets ausgegeben.

Als Grundregel gilt: Wer es verabsäumt hat, sich fristgerecht für das offizielle mehrstufige Ticketingsystem zu registrieren, kann keine Karten mehr in der ersten Verkaufswelle erwerben.