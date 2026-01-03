Vom ESC bis zur Viennale: Der Wiener Eventkalender 2026
Das Wiener Veranstaltungsjahr ist noch jung, aber einige Fixpunkte stehen bereits fest. Die wichtigsten sind:
Eistraum
Von 22. Jänner bis 8. März verwandelt sich der Wiener Rathausplatz wieder in eine 10.000 m2 große, eisige Winterlandschaft.
Ballsaison
Sie ist zwar schon seit 11. November im Gange, doch die großen Bälle des Jahres stehen noch bevor. Ob im Rathaus, Hofburg, Musikverein oder der Staatsoper, überall gilt: Alles Walzer!
Vienna City Marathon
Am 19. April findet wieder die größte Laufveranstaltung des Landes statt. Die Anmeldung ist zwar bereits seit Wochen geschlossen, es gibt aber eine Warteliste.
Eurovision Song Contest
Es ist für viele das klare Eventhighlight des Jahres: Der Eurovision Song Contest kommt nach dem österreichischen Vorjahressieg nach Wien. Am 12. und 14. Mai finden in der Stadthalle die Halbfinale statt, am 16. Mai geht dann das Finale über die Bühne. Gleichzeitig ist es das 70. Jubiläum der Veranstaltung.
Wiener Festwochen
Ein Jubiläum feiern auch die Wiener Festwochen: Sie finden heuer zum 75. Mal statt. Von 15. Mai bis 21. Juni dauert das multidisziplinäre Kulturfestival, das dieses Jahr unter dem Motto „Freie Republik Wien“ steht.
Vienna Pride
So bunt wie politisch und gesellschaftlich relevant ist das Wiener LGBTIQ+-Festival, das von 29. Mai bis 14. Juni stattfindet. Höhepunkt ist wie immer die Regenbogenparade, die dann zum bereits 30. Mal über die Wiener Ringstraße zieht.
Donauinselfest
Europas größtes Open-Air-Festival auf der Insel der Wienerinnen und Wiener läutet wieder den Sommer ein. Von 3. bis 5. Juli erstreckt sich das Donauinselfest – wie immer bei freiem Eintritt – über zahlreiche Bühnen und Themenbereiche.
Popfest
Freien Eintritt gibt es auch beim 17. Popfest, dass von 23. bis 26. Juli an mehreren In- und Outdoorlocations am und um den Karlsplatz stattfindet. Das Line-up des Festivals, das die österreichische Popkultur fördern soll, wird im Frühjahr bekannt gegeben.
Impulstanz
Ob man gerne selber tanzt oder lieber anderen beim Tanzen zuschaut, beim mehrwöchigen Festival für zeitgenössischen Tanz und Performance geht beides. Von 9. Juli bis 9. August finden an verschiedenen Spielstätten Wiens Aufführungen, Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene statt.
Vienna Design Week
Von 25. September bis 4. Oktober steht Wien wieder ganz im Zeichen des Designs – mit Ausstellungen, Installationen, Vorträgen, Workshops, und Touren in der ganzen Stadt.
Viennale
Der Fixtermin für Cineastinnen und Cineasten: Österreichs wichtigstes internationales Filmfestival bringt von 22. Oktober bis 3. November wieder Hunderte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, Premieren, Retrospektiven und internationale Gäste in ausgewählte Wiener Programmkinos.
