Vom ESC bis zur Viennale: Der Wiener Eventkalender 2026

Das Wiener Veranstaltungsjahr ist noch jung, aber einige Fixpunkte stehen bereits fest. Die wichtigsten sind:

Eistraum

Von 22. Jänner bis 8. März verwandelt sich der Wiener Rathausplatz wieder in eine 10.000 m2 große, eisige Winterlandschaft. Ballsaison

Sie ist zwar schon seit 11. November im Gange, doch die großen Bälle des Jahres stehen noch bevor. Ob im Rathaus, Hofburg, Musikverein oder der Staatsoper, überall gilt: Alles Walzer! Vienna City Marathon

Am 19. April findet wieder die größte Laufveranstaltung des Landes statt. Die Anmeldung ist zwar bereits seit Wochen geschlossen, es gibt aber eine Warteliste.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK Der Vienna City Marathon zieht auch im April 2026 durch die Stadt.

Eurovision Song Contest

Es ist für viele das klare Eventhighlight des Jahres: Der Eurovision Song Contest kommt nach dem österreichischen Vorjahressieg nach Wien. Am 12. und 14. Mai finden in der Stadthalle die Halbfinale statt, am 16. Mai geht dann das Finale über die Bühne. Gleichzeitig ist es das 70. Jubiläum der Veranstaltung. Wiener Festwochen

Ein Jubiläum feiern auch die Wiener Festwochen: Sie finden heuer zum 75. Mal statt. Von 15. Mai bis 21. Juni dauert das multidisziplinäre Kulturfestival, das dieses Jahr unter dem Motto „Freie Republik Wien“ steht. Vienna Pride

So bunt wie politisch und gesellschaftlich relevant ist das Wiener LGBTIQ+-Festival, das von 29. Mai bis 14. Juni stattfindet. Höhepunkt ist wie immer die Regenbogenparade, die dann zum bereits 30. Mal über die Wiener Ringstraße zieht. Donauinselfest

Europas größtes Open-Air-Festival auf der Insel der Wienerinnen und Wiener läutet wieder den Sommer ein. Von 3. bis 5. Juli erstreckt sich das Donauinselfest – wie immer bei freiem Eintritt – über zahlreiche Bühnen und Themenbereiche.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Elisabeth Mandl Donauinselfest: Das Line-up steht noch nicht, der Termin schon.