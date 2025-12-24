Weihnachtsferien in Wien: Von Eislaufen bis Kinderkino
Weihnachtsferien können, so sehnsüchtig sie auch herbeigewünscht werden, auch ganz schön lang werden – besonders für die Eltern. Irgendwann gehen allen Beteiligten meist die Ideen aus. Wo der Nachwuchs an schulfreien Tagen gut und unterhaltsam beschäftigt ist, zeigt ein Blick auf bewährte Klassiker und winterliche Ausflugsideen in Wien.
Wienxtra-Ferienspiel
Der Klassiker im Angebot aller Wiener Schulferien. Wie immer ist auch heuer das Programm vielfältig: von Spezialführungen in Rapidstadion und Trabrennbahn, Karatekursen, Tierbesuchen am Cobenzl, interaktiven Reisen zu den Sternen im Planetarium bis zu Kreativworkshops im Belvedere 21 und Rätselrallyes durch das Wiener Rathaus. Programm und Infos: wienxtra.at.
Kinderfilmprogramm
Weihnachtsferien sind einfach nicht vollständig ohne ein gutes Filmprogramm. Wer das Filmschauen gerne mit einer Aktivität verbindet, dem sei das Kinderkino des Votivkinos ans Herz gelegt. Zwischen 24. Dezember und 6. Jänner spielt es fast täglich einen ausgesuchten Kinderfilm, von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ über den „Grinch“ bis zu „Paddington in Peru“. So gilt besonders auch in den Weihnachtsferien: Gute Projektion! Währinger Straße 12, 1090 Wien, votivkino.at.
Ab ins Museum
Ist es draußen trüb und kalt, ist ein Ausflug in eines der Wiener Museen eine verlässliche Option für die ganze Familie. Besonders einladend: Besucher bis 19 Jahre haben in vielen Häusern freien Eintritt – darunter Albertina, Belvedere, Kunsthistorisches Museum, MAK, Naturhistorisches Museum, Technisches Museum, Wien Museum.
Eislaufen
Auf zwei Kufen durch die Ferien gleiten, das können Groß und Klein derzeit unter anderem auf dem glatten Eis des Wiener Eislaufvereins, auf der Kindereisfläche am Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus, im Bacherpark in Margareten oder auf der Kunsteisbahn Engelmann in Hernals.
Schwimmen
Wem der Sinn eher nach tropischer Wärme und Planschen steht, für den sind die Hallenbäder der Stadt Wien die richtige Adresse. Z. B. in der Therme Wien kommen dabei auch müde Eltern bei Massage- und Wellnessangeboten auf ihre Kosten.
Weihnachtsmärkte
Dass das Christkind schon wieder abgeflogen ist, heißt bekanntermaßen nicht, dass auch alle Wiener Weihnachtsmärkte ihre Standeln schließen. So haben etwa der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn und der Wintermarkt am Riesenradplatz bis inklusive 6. Jänner geöffnet.
Winterwanderung
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Das gilt ganz besonders auch für den Winter. Denn schließlich kann Wien einerseits mit mehreren großen Parks aufwarten, andererseits aber auch mit zahlreichen Stadtwanderwegen und natürlich dem Lainzer Tiergarten.
Fahrt mit dem Riesenrad
Wenn der Wurstelprater auch teilweise Winterschlaf hält, ein Wiener Wahrzeichen schläft niemals: das Wiener Riesenrad. Ganzjährig lässt sich hier die Stadt ganz entschleunigt von oben betrachten. Infos unter: wienerriesenrad.com.
Schönbrunn
Eine Ausflugsdestination – viele Möglichkeiten. Ob einem der Sinn mehr nach dem imperialen Glanz der kaiserlichen Appartements oder nach den Kostümen des Kindermuseum Schönbrunn steht, ob man im Zoo die Eisbären in ihrem Element sehen will, oder im Palmen- und Wüstenhaus der Kälte für eine Weile entflieht – eine Exkursion zum Schönbrunner Areal lohnt sich immer. Infos unter schoenbrunn.at, zoovienna.at.
Rodeln
Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht werden es ja zumindest vorübergehend doch noch „Weiße Ferien“. Falls dieser Fall eintritt, warten schon die Rodelwiesen der Stadt. Eine Übersicht gibt es auf wien.gv.at/freizeit/rodeln.
