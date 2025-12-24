Weihnachtsferien in Wien: Von Eislaufen bis Kinderkino

Weihnachtsferien können, so sehnsüchtig sie auch herbeigewünscht werden, auch ganz schön lang werden – besonders für die Eltern. Irgendwann gehen allen Beteiligten meist die Ideen aus. Wo der Nachwuchs an schulfreien Tagen gut und unterhaltsam beschäftigt ist, zeigt ein Blick auf bewährte Klassiker und winterliche Ausflugsideen in Wien. Wienxtra-Ferienspiel Der Klassiker im Angebot aller Wiener Schulferien. Wie immer ist auch heuer das Programm vielfältig: von Spezialführungen in Rapidstadion und Trabrennbahn, Karatekursen, Tierbesuchen am Cobenzl, interaktiven Reisen zu den Sternen im Planetarium bis zu Kreativworkshops im Belvedere 21 und Rätselrallyes durch das Wiener Rathaus. Programm und Infos: wienxtra.at. Kinderfilmprogramm Weihnachtsferien sind einfach nicht vollständig ohne ein gutes Filmprogramm. Wer das Filmschauen gerne mit einer Aktivität verbindet, dem sei das Kinderkino des Votivkinos ans Herz gelegt. Zwischen 24. Dezember und 6. Jänner spielt es fast täglich einen ausgesuchten Kinderfilm, von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ über den „Grinch“ bis zu „Paddington in Peru“. So gilt besonders auch in den Weihnachtsferien: Gute Projektion! Währinger Straße 12, 1090 Wien, votivkino.at.

Ab ins Museum Ist es draußen trüb und kalt, ist ein Ausflug in eines der Wiener Museen eine verlässliche Option für die ganze Familie. Besonders einladend: Besucher bis 19 Jahre haben in vielen Häusern freien Eintritt – darunter Albertina, Belvedere, Kunsthistorisches Museum, MAK, Naturhistorisches Museum, Technisches Museum, Wien Museum. Eislaufen Auf zwei Kufen durch die Ferien gleiten, das können Groß und Klein derzeit unter anderem auf dem glatten Eis des Wiener Eislaufvereins, auf der Kindereisfläche am Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus, im Bacherpark in Margareten oder auf der Kunsteisbahn Engelmann in Hernals. Schwimmen Wem der Sinn eher nach tropischer Wärme und Planschen steht, für den sind die Hallenbäder der Stadt Wien die richtige Adresse. Z. B. in der Therme Wien kommen dabei auch müde Eltern bei Massage- und Wellnessangeboten auf ihre Kosten.