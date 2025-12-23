Wien

Welche Christkindlmärkte haben am und nach dem 24. Dezember geöffnet?

Stand am Weihnachtsmarkt
In Wien kann man direkt am 24. Dezember und sogar nach dem Heiligen Abend noch einige Adventmärkte besuchen.
23.12.25, 08:32

Warum sollte man die besinnliche Atmosphäre nicht auch am 24. Dezember oder danach noch genießen?

Manche Adventmärkte in Wien haben auch nach Heiligabend noch einige Tage geöffnet. Ein Besuch könnte für all jene eine gute Idee sein, die nach einer gemeinsamen Unternehmung für die Familie nach dem Weihnachtsfest suchen – oder es in der stressigen Vorweihnachtszeit einfach nicht auf einen Christkindlmarkt geschafft haben.

In diesem Sinne: Hier ein Überblick der Wiener Märkte, auf die man noch bis inklusive 26. Dezember (oder darüber hinaus) gehen kann. 

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

bis 24.12.: 10.00 bis 16.00 Uhr
25.12. bis 06.01.26: 10.00 bis 19.00 Uhr 

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

24.12.: 11.00 bis 16.00 Uhr   
25. und 26.12.: 11.00 bis 19.00 Uhr

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz

24.12.: 10.00 bis 18.30 Uhr
25. und 26.12.: 10.00 bis 22.00 Uhr

Eistraum
bis 06.01.26, täglich 10.00 bis 22.00 Uhr
24. Dezember: 10.00 bis 18.30 Uhr
31. Dezember geschlossen

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

24.12.: 11.00 bis 16.00 Uhr
25.12. bis 30.12.: 11.00 bis 20.00 Uhr
31.12.: 11.00 bis 18.00 Uhr

Wintermarkt am Riesenradplatz

bis 06.01.2025
Mo. bis Fr. 12.00 bis 22.00 Uhr
Sa/So & Feiertag 11.00 bis 22.00 Uhr
24.12.: 10.00 bis 17.00 Uhr
31.12 und 01.01.26: 12.00 bis 02.00 Uhr

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Floridsdorf

24.12.: 08.00 bis 14.00 Uhr

Adventmarkt Favoriten

24.12.: 09.00 bis 17.00 Uhr

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl
bis 30.12.2025 von 10.00 bis 22.00 Uhr
31.12.2025 von 10.00 bis 24.00 Uhr
01.01.2026 von 0 bis 02.00 Uhr und von 12.00 bis 21.00 Uhr

