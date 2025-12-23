Warum sollte man die besinnliche Atmosphäre nicht auch am 24. Dezember oder danach noch genießen?

Manche Adventmärkte in Wien haben auch nach Heiligabend noch einige Tage geöffnet. Ein Besuch könnte für all jene eine gute Idee sein, die nach einer gemeinsamen Unternehmung für die Familie nach dem Weihnachtsfest suchen – oder es in der stressigen Vorweihnachtszeit einfach nicht auf einen Christkindlmarkt geschafft haben.

In diesem Sinne: Hier ein Überblick der Wiener Märkte, auf die man noch bis inklusive 26. Dezember (oder darüber hinaus) gehen kann.