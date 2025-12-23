Welche Christkindlmärkte haben am und nach dem 24. Dezember geöffnet?
Warum sollte man die besinnliche Atmosphäre nicht auch am 24. Dezember oder danach noch genießen?
Manche Adventmärkte in Wien haben auch nach Heiligabend noch einige Tage geöffnet. Ein Besuch könnte für all jene eine gute Idee sein, die nach einer gemeinsamen Unternehmung für die Familie nach dem Weihnachtsfest suchen – oder es in der stressigen Vorweihnachtszeit einfach nicht auf einen Christkindlmarkt geschafft haben.
In diesem Sinne: Hier ein Überblick der Wiener Märkte, auf die man noch bis inklusive 26. Dezember (oder darüber hinaus) gehen kann.
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
bis 24.12.: 10.00 bis 16.00 Uhr
25.12. bis 06.01.26: 10.00 bis 19.00 Uhr
Weihnachtsdorf am Stephansplatz
24.12.: 11.00 bis 16.00 Uhr
25. und 26.12.: 11.00 bis 19.00 Uhr
Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz
24.12.: 10.00 bis 18.30 Uhr
25. und 26.12.: 10.00 bis 22.00 Uhr
Eistraum
bis 06.01.26, täglich 10.00 bis 22.00 Uhr
24. Dezember: 10.00 bis 18.30 Uhr
31. Dezember geschlossen
Weihnachtsdorf Schloss Belvedere
24.12.: 11.00 bis 16.00 Uhr
25.12. bis 30.12.: 11.00 bis 20.00 Uhr
31.12.: 11.00 bis 18.00 Uhr
Wintermarkt am Riesenradplatz
bis 06.01.2025
Mo. bis Fr. 12.00 bis 22.00 Uhr
Sa/So & Feiertag 11.00 bis 22.00 Uhr
24.12.: 10.00 bis 17.00 Uhr
31.12 und 01.01.26: 12.00 bis 02.00 Uhr
Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Floridsdorf
24.12.: 08.00 bis 14.00 Uhr
Adventmarkt Favoriten
24.12.: 09.00 bis 17.00 Uhr
Weihnachtszauber Meidlinger Platzl
bis 30.12.2025 von 10.00 bis 22.00 Uhr
31.12.2025 von 10.00 bis 24.00 Uhr
01.01.2026 von 0 bis 02.00 Uhr und von 12.00 bis 21.00 Uhr
