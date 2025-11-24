Die 5 schönsten Christkindlmärkte für Kinder in Wien 2025

Nicht nur für Erwachsene beginnt nun die wohl schönste Zeit des Jahres (Punsch trinken, Weihnachtsfeiern...), auch für die Kleinsten fängt die Magie der Vorweihnachtszeit an: Kekse backen, weihnachtliche Basteleien und natürlich das Warten auf das Christkind.

Um für Kinder den Countdown bis zum 24. Dezember sinnvoll verstreichen zu lassen, eignet sich ein Besuch auf einem der zahlreichen Christkindlmärkte in Wien. Doch nicht alle sind auch wirklich kinderfreundlich – denn oft fehlt genügend Platz für den Kinderwagen oder es gibt keine Wickeltische. Familienfreundliche Weihnachtsmärkte in Wien Der KURIER hat sich angeschaut, welche Adventmärkte besonders gut für Familien geeignet sind.

1. Blumengärten Hirschstetten: Weihnachtsausstellung und Adventmarkt Ein perfekt angebundener Adventmarkt – steigt man aus der Straßenbahnlinie 26, findet man gleich gegenüber der Haltestelle den weihnachtlich geschmückten Markt mit insgesamt 50 Hütten. Man kommt gut mit dem Kinderwagen durch - wenn man am Vormittag unterwegs ist. Je später es wird, desto voller wird es auch in Hirschstetten. Viel Platz, Bastelrunden und tägliches Musikprogramm werden für die Kleinsten geboten. Das Motto der Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten lautet 2025 "Wenn der Winter einkehrt - zwischen Feierlichkeiten, Traditionen & Magie." Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt in den Blumengärten Hirschstetten Daten: Von donnerstags bis sonntags 13.-16. November, 20.-23. November, 27.-30. November, 4.-8. Dezember, 11.-14. Dezember, 18.-21. Dezember 2025.

Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags und am 8. Dezember von 10 bis 20 Uhr Weitere Informationen, das Kinderprogramm und der Plan zum Weihnachtsmarkt in Hirschstetten auf der Seite der Stadt Wien.

2. Weihnachtsdorf am Alten AKH Ein Besuch im Alten AKH entpuppt sich für viele Eltern als Nostalgietrip, man erinnert sich sofort an die Zeit zurück, als man noch studiert hat. Diesen Ort kann man nun mit dem Nachwuchs aufsuchen, besonders zur Adventszeit lockt er mit einer gemütlichen Atmosphäre. Hier können die Kleinsten naschen, entlang der kleinen Pfade schlendern und sich anschließend am Spielplatz beim Billa austoben. Außerdem gibt es ein Karussell und ein vielfältiges Kinderprogramm. Infos und Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfs Altes AKH Wien Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 23 Uhr, samstags von 11 bis 23 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr, am 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr Weitere Informationen zu Anfahrt, Programm und mehr auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.

3. Türkenschanzpark: Toben und tanzen im Park Die weitläufige Parkanlage eignet sich hervorragend zum Toben und Spielen: Karussells, eine Schaukelpferde-Ranch und eine Charity-Lebkuchenwerkstatt am Wochenende bringen Kinderaugen zum Leuchten. Außerdem wird an ausgewählten Tagen ein spezielles Kinderprogramm geboten. Samstags finden hier auch Lesungen für Kinder statt und Riesen-Seifenblasen-Shows. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 21 Uhr (Gastronomie an jedem der Tage bis 22 Uhr). Weitere Informationen und das Show-Programm unter weihnachtenimpark.at

4. Weihnachtsdorf Schloss Belvedere Weihnachtlich geschmückte Hütten, Lichterglanz und ein zauberhaftes Ambiente versetzt nicht nur Erwachsene ins Schwärmen. Für die kleinen Gäste gibt es im Weihnachtsdorf Schloss Belvedere viel zu entdecken: beispielsweise die beliebte Rentier-Eisenbahn. Informationen und Öffnungszeiten zum Weihnachtsmarkt bei Schloss Belvedere Daten: 14. November bis 31. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis freitags 11 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten an Feiertagen: 24. Dezember von 11 bis 16 Uhr, 25. bis 30. Dezember von 11 bis 20 Uhr, 31. Dezember von 11 bis 18 Uhr Weitere Informationen zu Anfahrt, Programm und mehr auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.