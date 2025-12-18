ESC-Vorentscheid: Kandidatin zieht Teilnahme zurück

Die Latinpop-Sängerin Tamara Flores, die beim österreichischen ESC-Vorentscheid "Vienna Calling" am 20. Februar antreten hätte sollen, hat ihre Teilnahme zurückgezogen. Wie der ORF in einer Aussendung mitteilt sei dies "auf eigene Entscheidung aus persönlichen Gründen" geschehen. An ihrer Stelle tritt nun der 35-jährige Wiener Sidrit Vokshi an, um für Österreich beim 70. Eurovision Song Contest im Mai 2026 in Wien auf der Bühne zu stehen.

Mit "Vienna Calling" gibt es nach Jahren wieder einen Vorentscheid im Fernsehen, um den heimischen ESC-Vertreter zu ermitteln. Jury und Publikum entscheiden gemeinsam, welcher der 12 Acts für Österreich ins Rennen geht. Moderiert wird die Sendung von Alice Tumler und Cesár Sampson.

Sidrit Vokshi nimmt bei "Vienna Calling" teil.