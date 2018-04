Cyber-Mobbing: „Zeigt Zivilcourage!“

Seit 15 Jahren sind Beamte mit der Kriminalprävention an Schulen im Einsatz. „Die neuen Medien haben uns geradezu überrannt“, sagt Hermann. Deshalb wird auch immer mehr Zeit für Aufklärung aufgewendet. „Die Eltern sind oft mit der Materie überfordert und wissen nicht, was die Kinder im Internet machen“, sagt der Bezirksinspektor. Beim Umgang mit persönlichen Daten raten die Beamten den Schülern zu großer Vorsicht. „Gebt keine Adressen oder Geburtsdaten weiter“, sagt Hermann und appelliert an das Bauchgefühl der Schüler. „Kommt euch ’was komisch vor – fragt einen Erwachsenen“, sagt der Beamte. Für die Direktorin sind die Besuche der Polizisten wichtig. „Für die Schüler ist es was ganz anderes, wenn jemand von Außen kommt“, sagt Hallemann. Die Probleme sind an fast allen Schulen ähnlich, wissen die Direktorin und die Beamten.

„Vorsicht im WWW – überlegt was ihr macht“, sagt Hermann und schließt den Vortrag. Es wird sicher nicht sein Letzter gewesen sein.