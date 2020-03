Coronavirus: Vier Mitarbeiter des Landes positiv getestet

Wie in anderen Fällen auch, wurden die Kontaktpersonen der erkrankten Mitarbeiter ermittelt, die darauf unter Quarantäne gestellt wurden. Es seien „rasch alle erforderlichen Maßnahmen getroffen“ worden, hieß es vom Koordinationsstab. Die Räumlichkeiten, in denen die erkrankten Mitarbeiter tätig waren bzw. in denen sie sich aufhielten, wurden in der Vorwoche desinfiziert.

Erste Maßnahmen für den Landesdienst seien bereits per Erlass vom 11. März gesetzt worden, wurde betont. Ein weiterer Erlass vom 15. März regle, dass grundsätzlich alle Verwaltungsbediensteten zu Hause zu bleiben haben. Ausgenommen sind Personen, die Aufgaben bei der Bekämpfung des Coronavirus haben, sowie Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung des unbedingt erforderlichen Dienstbetriebes. Viele Aufgaben werden über Telearbeit erledigt. Der Parteienverkehr in den Landhäusern und in den Bezirkshauptmannschaften erfolge telefonisch und auf elektronischem Wege. Darüber hinaus gelten strenge Verhaltens- und Hygieneregeln.