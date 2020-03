Coronavirus hält Fotokünstler fern: Ausstellung verschoben

Im Einkaufszentrum Eisenstadt (EZE) in der Rusterstraße sollten sich am kommenden Samstag nach Geschäftsschluss faszinierende Bilderwelten eröffnen: Das Coronavirus hat einer Ausstellung des Fotoklubs Zagreb aber jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Kroaten haben ihre Anreise vor wenigen Tagen abgesagt, bedauert Hedda Pflagner vom Fotokreis Eisenstadt, der gemeinsam mit dem kroatischen Kulturverein die Organisation der Schau übernommen hatte.

Die von 7. bis 28. März geplante Ausstellung soll im Herbst dieses Jahres nachgeholt werden.

Der 1983 gegründete Fotokreis Eisenstadt und der seit 1892 bestehende Fotoklub Zagreb sind durch eine langjährige Partnerschaft miteinander verbunden. Seit nunmehr 17 Jahren gibt es abwechselnd jedes Jahr eine Fotoausstellung – einmal in Eisenstadt, dann wieder in der vereinseigenen Galerie in Kroatiens Hauptstadt.