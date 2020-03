Corona-Maßnahmen im Burgenland: Das müssen Sie wissen

Spitäler: Nicht dringliche Ambulanztermine werden verschoben

Die Burgenländischen Krankenanstalten (Krages) gaben Montagmittag bekannt, dass nicht dringliche Ambulanztermine verschoben werden. Nicht notwendige Kontakte zwischen Menschen sollen vermieden werden, heißt es in einer Aussendung.

Die Patienten werden über Terminabsagen von den Krankenhäusern telefonisch kontaktiert und informiert. Die Ambulanzen vereinbaren ab sofort keine neuen Termine mehr für den Zeitraum von vier Wochen. Auch alle nicht dringlichen radiologische Untersuchungen (MR, CT) sowie nicht akute Vorsorgeuntersuchungen wie beispielsweise Endoskopie werden bis auf weiteres abgesagt.

Die Maßnahmen gelten für alle fünf burgenländischen KH-Standorte ( Eisenstadt, Oberwart, Oberpullendorf, Güssing, Kittsee). Bereits seit der Vorwoche läuft die Absage von planbaren, nicht akuten Operationen in allen burgenländischen Spitälern.

Weiterhin gilt auch die Vorsichtsmaßnahme: Besuche in Krankenhäusern sind bis auf weiteres nicht gestattet. Nur in berechtigten Ausnahmefällen dürfen Patientinnen und Patienten besucht werden. Das gilt für Besuche und Begleitung von Kindern, für maximal eine Begleitperson und Väter zur Geburt (danach keine Besuche und keine Besuche von Geschwisterkindern). Bedürftige Menschen dürfen durch eine Begleitperson bei notwendigen Ambulanzbesuchen betreut werden.Bei stationären Patientinnen und Patienten, die im Sterben liegen, werden die Angehörigen gesondert kontaktiert. Wer in die Ausnahmebestimmungen fällt und jemanden im Spital besuchen will, muss sich vor dem Besuch des Krankenhauses registrieren lassen. Die Verantwortlichen der burgenländischen Spitäler ersuchen, den Anweisungen der Portiere und des Ordnungspersonals Folge zu leisten.