Corona-Krise: Mehr Anrufe bei burgenländischer Hotline

Haubenrestaurant-Team kocht für Bedürftige

Dem Appell zur Nächstenliebe folge man im schon im Norden und im Süden, „im Großen und im Kleinen“, sagt Caritas-Sprecherin Uli Kempf. So liefert das Team des Haubenrestaurants „Taubenkobel“ zum Beispiel täglich 120 Essen an das Caritas Haus Franziskus, wo Obdachlose untergebracht sind. „Eine wertvolle Hilfe, weil diese Menschen ohne Obdach und Flüchtlinge für diese Versorgung sehr dankbar sind“, so Kempf.

In einem kleinen Dorf in Südburgenland kümmert sich Frau Vroni um zwei alleinstehende Witwer. Zwei Mal pro Woche kocht sie für die Herren. Das Essen wird von ihrem Mann ausgeliefert und an den Gartenzaun gehängt.