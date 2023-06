Corona-Daten im Netz? Cyber-Angriffs auf das Labor Burgenland

Die Firma wurde Ende April über den Vorfall informiert und setzte darüber sofort die Datenschutzbehörde in Kenntnis. In Abstimmung mit dieser ging man erst jetzt nach Vorliegen der ersten Ergebnisse der forensischen Untersuchung an die Öffentlichkeit, hieß es zur APA.

Ob und in welchem Umfang Daten des Labors gestohlen wurden, sei zwar weiterhin Gegenstand der Analysen, bisher sei aber keine widerrechtliche Verwendung von mutmaßlich gestohlenen Daten festgestellt worden, weder im Internet, noch im Darknet. Man sei bemüht, die Sachlage rasch zu klären und sei dazu laufend im Austausch mit Experten für Datensicherheit.