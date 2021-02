Commerzialbank-Vorständin: "Da fragen Sie am besten Martin Pucher"

Ein hochrangiger Mitarbeiter der Nationalbank aus Mattersburg - da muss der Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg AG aus dem Vollen schöpfen können. Weit gefehlt.

Die Ladung des ersten Zeugen am 18. Ausschusstag war viel mehr ein Reinfall, der viel über den U-Ausschuss verrät. Der offenbar von der Grünen Fraktion geladene Vize-Abteilungsleiter der Nationalbank - Blaue, Rote und Türkise betonten, ihn nicht geladen zu haben - hat in der Notenbank nichts mit der Bankenaufsicht zu tun. Vorgeladen wurde er offenbar wegen Medienberichten über angebliche Transaktionen vor der behördlichen Schließung der Commerzialbank.

Der hochrangige OeNB-Mitarbeiter konnte diese vermuteten Ungereimtheiten offenbar zur vollsten Zufriedenheit aller aufklären. Zumindest meinte auch Grünen-Landessprecherin Regina Petrik nach der sehr kurzen Befragung resümierend: "Alles, was aufzuklären war, ist hier aufgeklärt worden".

Was wie aufgeklärt wurde, kann hier nicht berichtet werden - weil die Medienöffentlichkeit meist ausgeschlossen war, obwohl der Zeuge von sich aus schon ausführlich zu erklären begonnen hatte. Zur Sache selbst konnte er nichts sagen: "Ein klares Nein", war seine häufigste Antwort, etwa auf die Frage, ob er von Prüfungen der OeNB in der Bank wusste.

Ex-Vorständin: "Mein Gedächtnis lässt nach"

Viel spannender versprach - zumindest auf dem Papier - die Befragung der früheren langjährigen Vorständin der Commerzialbank zu werden. Maria P. hatte sich bei früheren Ladungen entschuldigen lassen und als bis dato einzige Zeugin eine Beugestrafe von 500 Euro aufgebrummt bekommen.

Nach einer dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe und mehr als 20-jähriger Tätigkeit bei Raiffeisen, zuletzt als Geschäftsleiterin, wurde P. bei der Gründung der Commerzialbank AG 1995 Co-Vorständin und blieb in dieser Funktion bis 2018. Dass die Bank von Anfang an auf tönernen Füßen stand, habe sie nie bemerkt. Sie sei "aufs Äußerste erschüttert und aufs Höchste enttäuscht" von der Pleite. All das habe sie dermaßen aus der Bahn geworfen, dass sie psychische und gesundheitliche Probleme bekommen habe und:

"Mein Gedächtnis lässt auch nach und ich habe große Konzentrationsprobleme", sagte die von ihrem Anwalt Mirko Matkovits begleitete Auskunftsperson in einer einleitenden Stellungnahme.

Im Dreier-Vorstand neben Pucher und Franziska Klikovits war sie etwa für Wertpapiere, Buchhaltung und Personalverwaltung zuständig. Zudem war sie ebenfalls 23 Jahre lang Vorständin der Personalkreditgenossenschaft, Mutter der Commerzialbank AG. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zeigte sich sich schmallippig, um sich nicht zu belasten: Denn der Masseverwalter hat schon im vergangenen August fast 26 Millionen Euro von P. verlangt.

Trotz der Vorstandsfunktion sagte die Zeugin auf die Frage nach Übernahme der Revision durch das Land Burgenland: "Da fragen Sie am besten Martin Pucher, der kann das alles aus dem Gedächtnis erzählen". Pucher werde sich schon was gedacht haben und sie habe ihm vertraut, sagte die jahrzehntelange Führungskraft der Commerzialbank bei anderer Gelegenheit. Auch Bilanzen habe sie nie nachgeprüft, sie habe sich auf die Wirtschaftsprüfer verlassen und die Bilanz dann unterschrieben.

Übrigens: 2018 hatten die Aufwendungen für den Dreiervorstand in der Bank insgesamt fast 1,3 Millionen Euro betragen. Das Salär jedes einzelnen Mitglieds dürfte also ansehnlich gewesen sein. Wie viel sie verdiente, wollte die Ex-Vorständin nicht sagen.

Auf ihre Kollegin im Vorstand, Franziska Klikovits, hat sie offenbar weniger vertraut, Klikovits hatte in ihren Augen einen "Geltungsdrang" und "und wollte immer besser sein" als P.

P. berichtete auch, dass sie schon vor der Zeit zurücktreten wollte, aber "Pucher wollte, dass ich Vorstand bleibe". Warum wohl? Das fragte niemand.

Letztlich sei sie 2018 "aufgrund von Pensionierung ausgeschieden".