Commerzialbank: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Nationalbank-Vize ein

Die Prüfung hat mehr als ein halbes Jahr gedauert, jetzt hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt aber das Verfahren gegen Gottfried Haber, Vizegouverneur der Nationalbank, eingestellt, bestätigte am Donnerstag Staatsanwältin Petra Bauer gegenüber dem KURIER. Es habe ein begründeter Anfangsverdacht gefehlt, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dass die Prüfung relativ lange gedauert hat, liegt daran, dass in solchen Fällen auch ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft geschickt werden muss.

Zur Erinnerung: Die SPÖ Burgenland hatte den OeNB-Vizegouverneur nach Ende des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank wegen vermuteter Falschaussage angezeigt. Haber hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sich selbst rechtliche Schritte vorbehalten. Die SPÖ vermutete, dass Haber in seiner Befragung im U-Ausschuss vorsätzlich eine falsche Darstellung der Funktionen und der möglichen Befangenheit zweier auf der Geschenkeliste der Bank genannten Prüfer gegeben habe.