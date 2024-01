Commerzialbank: Martin Pucher steht am 23. Jänner vor Gericht

Der frühere Vorstand der Commerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, steht am 23. Jänner in Eisenstadt vor Gericht, teilte ein Sprecher des Landesgerichts am Freitag der APA mit. Ihm wird in einem Nebenaspekt der Causa Veruntreuung vorgeworfen.

Die Anklagen gegen Pucher sowie seine frühere Vorstandskollegin Franziska Klikovits und einen Ex-Mitarbeiter waren kurz vor Weihnachten von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bekannt gegeben worden. Der KURIER hatte berichtet.