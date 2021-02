Commerzialbank: Kein Glück mit dem kleinen Glücksspiel

Die Commerzialbank Mattersburg AG war am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Pleitebank anfangs überhaupt kein Thema. Als erster Zeuge geladen war nämlich der frühere Vorstandschef des Glücksspielkonzerns Novomatic, Franz Wohlfahrt.

Es ging um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Legalisierung des kleinen Glücksspiels im Herbst 2011 durch den burgenländischen Landtag und einer Sponsortätigkeit der Novomatic-Tochter Admiral für den ASV Draßburg. Der frühere Landesrat Christian Illedits (SPÖ) war damals sowohl Präsident des Fußballvereins als auch Glücksspiel-Verhandler im Landtag. Gemeinsam mit seinem damaligen ÖVP-Visavis Rudolf Strommer hat Illedits die Glücksspiel-Novelle 2011 präsentiert.

Illedits, der wegen eines Goldgeschenks des früheren Commerzialbank-Chefs Martin Pucher als Landesrat zurücktreten musste, hat in seiner Befragung im Ausschuss einen Zusammenhang zwischen Glücksspiel und Sponsoring ausgeschlossen. Strommer wird demnächst befragt.

Wohlfahrt konnte sich ebenfalls an keine Verbindung erinnern. Er habe Illedits und auch den früheren SPÖ-LH Hans Niessl nur bei diversen Veranstaltungen getroffen, etwa bei Tennismeisterschaften in Oberpullendorf, Wohlfahrt ist auch Vizepräsident des österreichischen Tennisverbandes. Dass der ASV Draßburg aber ein bis zwei Millionen Euro erhalten haben könnte, hielt Wohlfahrt für nahezu ausgeschlossen, denn so viel hätte man nicht einmal bezahlt, "wenn Draßburg in der Champions League gespielt hätte".

Man erfuhr hingegen, dass der Jurist und frühere Glücksspielmanager aus Kärnten mit einer Frauenkirchnerin verheiratet war - mittlerweile ist der 61-Jährige geschieden, das Burgenland liebt er aber immer noch. Mit Niessl, der im vorigen Jahrhundert Bürgermeister in Frauenkirchen war, habe er damals keinen Kontakt gehabt.