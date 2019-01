Cobra-Einsatz in Thermenhotel

Aufsehenerregenden Besuch empfing man am Mittwoch in einem Thermenhotel in Stegersbach (Bezirk Güssing): Zwei Strafgefangene aus Salzburg hatten in dem Vier-Sterne-Hotel im Südburgenland eingecheckt, anstatt – wie vorgesehen – in die Justizanstalt zurückzukehren. Das Einsatzkommando Cobra musste ausrücken, um den Aufenthalt der Zwillingsbrüder zu beenden.

Doch der Reihe nach. Die beiden 36 Jahre alten Männer waren von einem Hafturlaub zu Weihnachten nicht mehr in die Justizanstalt Salzburg zurückgekehrt. Die beiden Österreicher waren zuvor wegen etlicher Betrugsdelikte zu Haftstrafen verurteilt worden.