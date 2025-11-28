Vom Netflix-Star zum Theaterleiter: Christoph Krutzler zurück im Burgenland

Der Schauspieler Christoph Krutzler übernimmt ab Jänner 2026 die künstlerische Leitung der Sparte Erwachsenentheater in den Kulturzentren Burgenland . Damit verantwortet er künftig die Programmgestaltung ab der Spielsaison 2026/2027 und plant auch neue Eigenproduktionen .

Der gebürtige Wiener, der im Südburgenland aufgewachsen ist, zählt seit rund zwei Jahrzehnten zu den prägenden Charakterdarstellern des Landes.

Zuletzt war Krutzler in "Die Uhudler-Verschwörung: Ein Stinatz-Krimi" von Thomas Stipsits zu sehen.

Krutzler stand auf den Bühnen großer Häuser wie dem Wiener Volkstheater und dem Burgtheater, war Teil des „Jedermann“-Ensembles bei den Salzburger Festspielen und ist einem breiten Publikum aus Film und Fernsehen bekannt. Zu seinen bekanntesten Produktionen zählen „CopStories“, „Freud“, „Der Metzger traut sich“ und zuletzt die international erfolgreiche Netflix-Serie „Crooks“.

