Netflix-Hit „Crooks“: Noch werden in Wien Serien gedreht

Von Peter TemelNicht nur die heimische Kino-Filmförderung liegt derzeit (wie berichtet) auf Eis. Auch für die TV- und Streamingförderung FISA+ kann weiterhin nicht eingereicht werden. Gedreht wird derzeit noch, unter den letzten noch genehmigten FISA+-Produktionen finden sich „Braunschlag 1986“ (wird derzeit im Waldviertel gedreht), die Landkrimis „Steirerhass“ und „Steirerbiest – und die Fortsetzung der Netflix-Serie „Crooks“. 4,4 Millionen Euro wurden für Letztere zugesagt.

Die Dreharbeiten in Thailand sind abgeschlossen – momentan dreht das Team in Wien. Die Heimatstadt des Taxlers Joseph (Christoph Krutzler) spielt auch für Staffel 2 wieder eine wichtige Rolle, wie Regisseur Marvin Kren sagt: „Wir wollten

alles größer, kompromissloser, witziger und spannender erzählen – und Bangkok hat uns genau das ermöglicht. Die Stadt hat ein neues Level und ganz eigene Geheimnisse eröffnet. Und Wien als Dreh- und Angelpunkt ist für diese Show sowieso unersetzlich.“

Laut Presseinfo wurde es nichts mit dem geruhsamen Leben für Charly (Frederick Lau), der erneut auf eine Hetzjagd nach der berüchtigten Goldmünze geschickt wird. Zuletzt hatte Joseph das wertvolle Diebesgut im Exil in Thailand verwahrt, doch nach einer Schlägerei ging die Münze verloren.

Zum Cast zählen wieder Svenja Jung und Jonathan Tittel als Charlys Familie. Es produzieren Wiedemann & Berg aus Berlin, die Serviceproduktion in Wien übernimmt die Epo-Film von Jakob Pochlatko. „Crooks“ hielt sich im Frühjahr 2024 laut Netflix vier Wochen in den weltweiten Top 10 der nicht-englischsprachigen Serien. In Woche zwei kletterte die Crime-Serie auf Platz zwei aller Netflix-Serien.